Отмениха присъдата на кардинал насилвал деца
Върховният съд на Австралия отмени присъдата му за сексуални посегателства над малолетни
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Върховният съд на Австралия отмени присъдата му за сексуални посегателства над малолетни
Кардинал от Ватикана призна, че Католическата църква е предпочела да пази репутацията си, вместо да се погрижи за жертвите на сексуално насилие от све...
Кардинал Джордж Пел, отговарящ за финансите на Ватикана, обяви че е открил няколко стотин милиона евро, които са били скрити в тайни сметки на католич...