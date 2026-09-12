Смъртта отнесе и сестрата на Джордж Майкъл
55-годишната Мелани била открита мъртва в лондонския квартал "Хампстед"
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55-годишната Мелани била открита мъртва в лондонския квартал "Хампстед"
Звездите не винаги са били приятели
Напълно възможно е обаче в собствеността на Джордж Майкъл да се нанесе друга знаменитост
Джордж напълно е изключил партньора си Фади Фауаз от своето завещание
Джордж Майкъл почина на 53 години
Джордж Майкъл се бори за живота си в швейцарски рехабилитационен център за наркозависими, издадоха близки от семейството му. Джаки, съпругата на брато...
Джордж Майкъл може би никога повече няма да се съвземе - той не спира нито с крека, марихуаната, кокаина, нито с алкохола, сподели актрисата Джаки Гео...
Миналият месец легендата Джоржд Майкъл беше настанен в една от най-големите болници за пристрастени към наркотиците и алкохол в света - "Kusnacht Prac...
Джордж Майкъл е настанен в швейцарския център за рехабилитация на зависими от наркотици, предаде БГНЕС. Певецът, който е на 51 години е решил сам да п...
Лондон. Британският изпълнител Джордж Майкъл е приет в болница още миналата седмица, след като е била извикана Бърза помощ на 22 май, съобщава Indepen...