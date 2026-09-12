Синът на Джордж Харисън се отдаде на българския фолклор
Дхани Харисън признава, че българските гласове са променили начина, по който усеща музиката още като дете
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Дхани Харисън признава, че българските гласове са променили начина, по който усеща музиката още като дете
Покойният Бийтълс е подарил на приятеля си дърво, което днес е посадено в двора на Пол
Феновете се дивят на фото, на което бийтълсите записват песен за последния си албум
Барабанистът на "Бийтълс" пуска книгата си "Фотограф" с неиздавани снимки на бандата
Ню Йорк. Китара, на която са свирили Джон Ленън и Джордж Харисън от Бийтълс, беше продадена за 408 хил. долара на търг в Ню Йорк. Направеният по поръч...