Китара на Джон Ленън беше продадена за 408 хил. долара

Ню Йорк. Китара, на която са свирили Джон Ленън и Джордж Харисън от Бийтълс, беше продадена за 408 хил. долара на търг в Ню Йорк. Направеният по поръч...