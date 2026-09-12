Официално: Джон Тери остава в "Челси"
Джон Тери ще остане в "Челси" още един сезон. Бранителят официално подписа нов едногодишен договор със "сините" от Лондон, след като настоящият му кон...
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Джон Тери ще остане в "Челси" още един сезон. Бранителят официално подписа нов едногодишен договор със "сините" от Лондон, след като настоящият му кон...
Ръководството на "Челси" е предложило нов едногодишен договор на Джон Тери, информира BBC Sport. Бранителят обмисля офертата. Настоящият контракт на...
Капитанът на "Челси" Джон Тери използва почивката за националните отбор по по-различен начин. Вместо да стои вкъщи и да гледа своите колеги от Англия,...
Капитанът на "Челси" Джон Тери го удари на почивка. Той вкара гола за "сините" при 1:1 срещу "Ливърпул" у дома, а веднага след мача отлетя за Дубай. З...
Фенове на "Челси" и специално на Джон Тери пуснаха гнусни послания към Рио Фърдинанд, който в петък загуби своята съпруга Ребека. Майката на трите му...
Джон Тери отпразнува подобаващо новия договор с "Челси". Защитникът си купи два автомобила за общо 375 000 паунда. Първо легендата на "сините" се изф...
Лондон. Лидерът на Челси Джон Тери изрази вяра, че показана подкрепа и единство от футболната общественост, са вдъхновили Стилиян Петров в успешната м...
Лондон. Джон Тери ще продължи да бъде първи капитан на "Челси", съобщи новият мениджър на лондончани Жозе Моуриньо. "Джон е капитанът. Много съм дово...