Всичко за Джон Тери

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Последни новини Спорт
Тери вкара и отиде в Дубай

Тери вкара и отиде в Дубай

Капитанът на "Челси" Джон Тери го удари на почивка. Той вкара гола за "сините" при 1:1 срещу "Ливърпул" у дома, а веднага след мача отлетя за Дубай. З...

11 май | 21:50
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Тери празнува с 2 нови коли

Тери празнува с 2 нови коли

Джон Тери отпразнува подобаващо новия договор с "Челси". Защитникът си купи два автомобила за общо 375 000 паунда. Първо легендата на "сините" се изф...

20 юли | 17:55
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