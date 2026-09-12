Цветанов и Маккейн на форум за ИД
Председателят на Парламентарната група на ГЕРБ и заместник-председател на партията Цветан Цветанов участва в кръгла маса на тема "Ислямска държава - г...
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Председателят на Парламентарната група на ГЕРБ и заместник-председател на партията Цветан Цветанов участва в кръгла маса на тема "Ислямска държава - г...
Унгария извика на разговор най-високопоставения американски дипломат в Будапеща, за да изрази протест срещу думите на американския сенатор Джон Макейн...
Сенаторът републиканец от Аризона Джон Маккейн изпълни танца на робота по време на благотворителна вечер в американския град Ийст Хамптън в щата Ню Йо...
Сенаторът милионер Джон Маккейн е герой от войната във Виетнам и неуморим стратег Сенаторът от Републиканската партия Джон Маккейн, който с още двама...
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и американският сенатор Джон Маккейн обсъдиха строителството на газопровода "Южен поток". Срещата на Борисов със сенатор...
Ханой. Во Нгуен Гап, виетнамският генерал, който е организирал победите срещу Франция и САЩ, е починал на 102-годишна възраст, предадоха световните аг...
Американският сенатор републиканец Джон Маккейн разкритикува остро руския президент Владимир Путин. В статия, поместена в руския в. "Правда", сенаторъ...
Влиятелният американски сенатор републиканец Джон Маккейн е бил забелязан да играе покер на мобилния си телефон по време на изслушванията в сенатската...
САЩ дават $1,3 милиарда годишно на египетската армия