Всичко за Джон Маккейн

Следете всички новини, анализи и коментари за Джон Маккейн. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Политика Свят Мнения
Маккейн: Орбан е неофашист

Маккейн: Орбан е неофашист

Унгария извика на разговор най-високопоставения американски дипломат в Будапеща, за да изрази протест срещу думите на американския сенатор Джон Макейн...

03 декември | 20:35
0 коментара
19918
Ястребът срещу Русия

Ястребът срещу Русия

Сенаторът милионер Джон Маккейн е герой от войната във Виетнам и неуморим стратег Сенаторът от Републиканската партия Джон Маккейн, който с още двама...

12 юни | 21:30
0 коментара
15995
Маккейн цъка покер

Маккейн цъка покер

Влиятелният американски сенатор републиканец Джон Маккейн е бил забелязан да играе покер на мобилния си телефон по време на изслушванията в сенатската...

04 септември | 20:15
0 коментара
5282