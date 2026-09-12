Всичко за Джон Кери

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Още два дни примирие в Сирия

Още два дни примирие в Сирия

Американският държавен секретар Джон Кери и руският министър на външните работи Сергей Лавров се обединиха около мнението, че примирието в Сирия се сп...

15 септември | 12:00
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Нови въздушни удари в Алепо

Нови въздушни удари в Алепо

Нови въздушни удари бяха нанесени по северния сирийски град Алепо в момент, когато държавният секретар на САЩ Джон Кери търси начини в Женева да сложи...

02 май | 11:35
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