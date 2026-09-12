Джон Кери е в Букурещ. Ключова среща на "Три морета"
Специалният пратеник на САЩ по въпросите на климатичните промени разговаря с румънския премиер
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Специалният пратеник на САЩ по въпросите на климатичните промени разговаря с румънския премиер
Ще става нов "климатичен" лидер на САЩ
Американският държавен секретар Джон Кери и руският министър на външните работи Сергей Лавров се обединиха около мнението, че примирието в Сирия се сп...
Американският държавен секретар Джон Кери се е срещнал днес с руския външен министър Сергей Лавров в кулоарите на срещата на Г-20 в китайския град Хан...
САЩ се обявяват за единна Сирия и не подкрепят кюрдска автономия, заяви държавният секретар Джон Кери на пресконференция с руския му колега Сергей Лав...
Държавният секретар на САЩ Джон Кери обяви, че в началото на август смята да огласи плана на САЩ за по-тясно сътрудничество с Русия в Сирия, съобщава...
Предайте ни Гюлен, край на дружбата, ако искате още доказателства срещу него, обяви Йълдъръм. Много хора бяха бързо арестувани, явно отмъщението ескал...
Посещението на държавния секретар на САЩ Джон Кери в Москва скарало Държавния департамент и Пентагона, пише руското издание "Независимая газета". Кер...
Държавният секретар на САЩ Джон Кери ще посети Русия в четвъртък и петък за разговори, посветени на Сирия, Украйна, Нагорни Карабах и други актуални в...
Американският държавен секретар Джон Кери поздрави всички руснаци по случай 12 юни - Деня на Русия. "От името на президента Обама и американците, позд...
Нови въздушни удари бяха нанесени по северния сирийски град Алепо в момент, когато държавният секретар на САЩ Джон Кери търси начини в Женева да сложи...
Англичанинът Джон Кери, който през септември задигна мотокар в Слънчев бряг и с него потроши няколко автомобила, няма да бъде съден за хулиганство и з...
Те са станали малко след визитата на американския държавен секретар Джон Кери Три снаряда са били изстреляни късно в събота в Кабул часове след визит...
Държавният секретар на САЩ Джон Кери пристигна в Кабул на необявена визита. Целта на посещението е да изрази подкрепата на САЩ за афганистанското прав...
Държавният секретар на САЩ Джон Кери пристигна тази сутрин в Брюксел, където ще проведе разговори относно борбата с тероризма. Кери ще отдаде почит на...
Почти цялата сума отишла за поддръжката и полетите на бойните самолети, твърди РБК Военната операция на Русия в Сирия, която продължи 167 дни, струва...
Министрите на външните работи на Франция, Германия, Великобритания и Италия Жан-Марк Аро, Франк-Валтер Щайнмайер, Филип Хамънд, Паоло Джентилони, заед...
"Приятелството между САЩ и България се корени в общия ни стремеж към демократично управление, сигурност, "Приятелството между САЩ и България се корени...
САЩ и Русия са се споразумели за създаването на система за провеждането на операции срещу терористите в Сирия и спазването на споразумението за примир...
Държавният секретар на САЩ Джон Кери съобщи, че е постигнато "временно споразумение" за прекратяване на огъня в Сирия, което може да започне да се при...