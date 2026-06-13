Ирландският посланик представи книга на Йейтс
"У. Б. Йейтс е голям наш творец, чиито творби дават израз на националната ни душа. Той е първият от четиримата ни автори, получили Нобелова награда за...
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"У. Б. Йейтс е голям наш творец, чиито творби дават израз на националната ни душа. Той е първият от четиримата ни автори, получили Нобелова награда за...