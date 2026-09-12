Джон Атанасов: Покрай всички машини не ползваме ума си
Баща ми беше истински българин, гледаше крави и патладжани, казва наследникът
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Баща ми беше истински българин, гледаше крави и патладжани, казва наследникът
Велико Търново. "България има много красиви къщи, но все още не сме се решили да купим имот. Оглеждам се за къща някъде в България, защо не в Търново...
Варна. "Идвам в България от 30 години. Знам, че страната има голям потенциал в информационните технологии. Радвам се, че напоследък духът на предприем...