Джоли надви Пит. Но на каква цена?
"Не обичам да ме докосват", казва звездата, която спира да се храни през трудните периоди от живота си, но е страстен защитник на децата и бежанците
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"Не обичам да ме докосват", казва звездата, която спира да се храни през трудните периоди от живота си, но е страстен защитник на децата и бежанците
Какви са й отношенията със силния пол
Тя изглеждаше небрежно, облечена в черна качулка, черни спортни панталони и маратонки
Какво не иска да прави за нищо на света
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