Какво си шепнат Тръмп и Обама? Видеото, което цял свят гледа
Новият президент на САЩ направи невероятно признание за бившия
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Новият президент на САЩ направи невероятно признание за бившия
39-ят президент на САЩ напуска поста си с ниска популярност, но работи енергично в течение на десетилетия
Картър, най-дълголетният американски президент, почина на 29 декември на 100-годишна възраст
Дължим му благодарност, категоричен е новоизбраният президент на САЩ Доналд Тръмп
"Баща ми беше герой", каза Чип Картър
Как се изказа лидерът
Вашингтон. Бившият американски президент Джими Картър призова западните сили да признаят ХАМАС за легитимен „политически играч", съобщава Independent...
WikiLeaks публикува 367 174 американски дипломатически грами и свързаните с тях записи, съвпадащи с първата година от администрацията на президента...