Има нещо джихадистко в Дания
Салафитите винят скандинавската страна и за убийството на шейх Авляки Мрежата на глобалния джихад в Дания се изгражда повече от четвърт век. В края н...
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Салафитите винят скандинавската страна и за убийството на шейх Авляки Мрежата на глобалния джихад в Дания се изгражда повече от четвърт век. В края н...
Хасково. Върнахме бебе на джихадист на Франция. Новината изскочи очи след като се разбра, че преди седмица на ГКПП Капитан Андреево от автобус, пътува...
Джихадистката групировка "Ислямска държава" разпространи видеозапис, който показва малко момче как екзекутира с пистолет двама мъже, обвинени, че рабо...
Париж. Арестувани са четирима души, заподозрени във връзки с джихадистки групи, в района на Париж и в Южна Франция, предаде ИТАР-ТАСС. Според информа...
Нуакшот. Екстремистка групировка, свързвана с терористичната организация „Ал Кайда" обяви, че обединява силите си с друга екстремистка групировка за п...