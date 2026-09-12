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Има нещо джихадистко в Дания

Има нещо джихадистко в Дания

Салафитите винят скандинавската страна и за убийството на шейх Авляки Мрежата на глобалния джихад в Дания се изгражда повече от четвърт век. В края н...

16 февруари | 6:05
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