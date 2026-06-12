Ахмед Муса прекарвал джихадисти през България
Настанявали ги в квартал „Изток" в Пазарджик Пазарджик. Ахмед Мусад Муса е помогнал за преминаването на джихадисти от Западна Европа през България за...
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Настанявали ги в квартал „Изток" в Пазарджик Пазарджик. Ахмед Мусад Муса е помогнал за преминаването на джихадисти от Западна Европа през България за...