Всичко за Джиджи Бекали

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Бекали ще коси трева

Бекали ще коси трева

Собственикът на "Стяуа" Джиджи Бекали ще коси веднъж седмично тревата на Академията "Георге Хаджи", докато е в затвора. Бизнесменът е осъден на три го...

29 април | 18:35
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