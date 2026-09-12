Бекали изгони халф заради нова любов
Собственикът на "Стяуа" Джиджи Бекали продължава да държи на казармения режим, въпреки че румънската армия вече не е част от клуба. Във вторник вечерт...
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Собственикът на "Стяуа" Джиджи Бекали продължава да държи на казармения режим, въпреки че румънската армия вече не е част от клуба. Във вторник вечерт...
Въпреки големите финансови загуби в "Стяуа" след отпадането от "Лудогорец" и факта, че Джиджи Бекали е в затвора, босът на румънците за пореден път по...
Собственикът на "Стяуа" Джиджи Бекали ще коси веднъж седмично тревата на Академията "Георге Хаджи", докато е в затвора. Бизнесменът е осъден на три го...
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