Джесика Симпсън се стопи - свали 45 килограма
Певицата прави по 12 хиляди крачки на ден
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Певицата прави по 12 хиляди крачки на ден
Баща ми напусна майка ми часове преди да родя, разкри певицата
Певицата разкрива нови шокиращи подробности от живота си
Певицата разкри, че била изнасилена като дете
Джесика Симпсън бе обявена за най-атрактивната майка в класацията на "Виктория Сикрет". Анкетата всяка година отличава най-сексапилните звезди в кино...
Джесика Симпсън реши да приключи с киното и заяви, че повече няма да стъпи на кастинг. Причината: двете й деца. "Джесика казала на приятели, че никога...