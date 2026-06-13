14 джебчийски барони ще доказват парите си
Само 40 от ромите в Игнатиево били посветени в занаята на обирджиите Ден след показната акция на полиция и жандармерия в Игнатиево всичко живо се беш...
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Само 40 от ромите в Игнатиево били посветени в занаята на обирджиите Ден след показната акция на полиция и жандармерия в Игнатиево всичко живо се беш...
13 в ареста, проверяват откъде са парите за ромските палати Меката на джебчийските кланове - Игнатиево край Варна, осъмна под полицейска блокада и с...