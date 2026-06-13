Mirror: Искате ли в джентълменския клуб на Бербатов.. разбира се
"Искате да бъдете най-големият джентълмен? Разбира се, че искате." Добър вечер, сър. Добре дошли в Клуба на Джентълмените, може ли да ви взема палто...
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"Искате да бъдете най-големият джентълмен? Разбира се, че искате." Добър вечер, сър. Добре дошли в Клуба на Джентълмените, може ли да ви взема палто...