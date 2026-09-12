Росатом подписа с Фраматом и Дж Електрик за Белене
Фирмите размениха меморандуми
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Фирмите размениха меморандуми
Ролята ще бъде на инженер на проекта и доставчик на част от оборудването...
Американската компания „Дженерал електрик" предупреди авиопревозвачите, които използват самолети Боинг 777 да поправят двигателите им, съобщи ДПА. По...