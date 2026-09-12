Цесекар сменя Джеко в Рома (ВИДЕО)
Жуниор Мораес е един от вариантите за нов таран на "вълците"
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Жуниор Мораес е един от вариантите за нов таран на "вълците"
"Вълците" взеха преднина от 2:1 в Рим
Римският гранд "Рома" е договорил босненския нападател Един Джеко от "Манчестър Сити" за 14 милиона паунда, съобщава "Скай Спортс". Бившият играч на...