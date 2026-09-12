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"Рома" договори Джеко

"Рома" договори Джеко

Римският гранд "Рома" е договорил босненския нападател Един Джеко от "Манчестър Сити" за 14 милиона паунда, съобщава "Скай Спортс". Бившият играч на...

05 август | 6:50
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