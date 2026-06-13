"Ливърпул" обяви трансфера на Джеймс Милнър
"Ливърпул" се разбра с бившия полузащитник на "Манчестър Сити" Джеймс Милнър, информират мърсисайдци на клубната страница. Футболистът пристига на "Ан...
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"Ливърпул" се разбра с бившия полузащитник на "Манчестър Сити" Джеймс Милнър, информират мърсисайдци на клубната страница. Футболистът пристига на "Ан...
"Ливърпул" е близо до привличането на английския полузащитник Джеймс Милнър. Договорът на играча с "Манчестър Сити" изтича сега и няма да бъде поднове...