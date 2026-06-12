Ексклузивно: Как изглежда Джейк сега
Сладкият малък Джейк от "Двама мъже и половина" изглежда като битник. Това показват папарашки снимки на актьора Ангъс Т. Джоунс. Племенникът на чичо...
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Сладкият малък Джейк от "Двама мъже и половина" изглежда като битник. Това показват папарашки снимки на актьора Ангъс Т. Джоунс. Племенникът на чичо...