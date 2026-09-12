Бебето на Зукърбърг стана джедай
Все още ненавършила месец, дъщеричката на Марк Зукърбърг получи първата си роля - като мини джедай от "Междузвездни войни". Създателят на Фейсбук се в...
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Все още ненавършила месец, дъщеричката на Марк Зукърбърг получи първата си роля - като мини джедай от "Междузвездни войни". Създателят на Фейсбук се в...
Трейлърът на седмия епизод на "Междузвездни войни" постави тотален рекорд по гледаемост в историята: близо 50 милиона души видяха двуминутното клипче...
За легендите не спира да се говори, независимо колко време е минало, откакто не са сред нас. Такъв е и случаят на рапъра 2Pac, който бе застрелян на 1...