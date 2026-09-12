Всичко за Джанкарло Джанини

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Класическото кино умира

Класическото кино умира

Джеймс Бонд като видеоигра ще печели повече, отколкото двата филма за Агент 007, в които участвам и аз, каза Джанкарло Джанини в Стара Загора Джанкар...

01 юни | 17:51
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