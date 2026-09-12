Орнела Мути се завръща в София
Тя и Джанкарло Джанини идват за Фестивала на италианската култура
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Тя и Джанкарло Джанини идват за Фестивала на италианската култура
Джеймс Бонд като видеоигра ще печели повече, отколкото двата филма за Агент 007, в които участвам и аз, каза Джанкарло Джанини в Стара Загора Джанкар...
Джанкарло Джанини, един от най-талантливите и очарователни мъже в световната екранна индустрия, пристига следващата събота в България. Легендарният ак...
Световноизвестният актьор и режисьор е специалният гост на втория фестивал за ново европейско кино "Златната липа" Джанкарло Джанини, един от най-тал...