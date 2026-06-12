Световноизвестната джаз изпълнителка Джанис Харингтън завладя Кърджали
Световноизвестната американската джаз, блус и госпъл изпълнителка Джанис Харингтън завладя публиката в Кърджали, тя гостува като част от програмата н...
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Световноизвестната американската джаз, блус и госпъл изпълнителка Джанис Харингтън завладя публиката в Кърджали, тя гостува като част от програмата н...