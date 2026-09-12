Бойкот срещу титлата на Джамала (ОБЗОР)
Европейци събират подписи срещу "Евровизия" Граждани на различни държави изразяват възмущението си от начина, по който в Стокхолм беше избран победит...
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Европейци събират подписи срещу "Евровизия" Граждани на различни държави изразяват възмущението си от начина, по който в Стокхолм беше избран победит...
Тълпата на летището в Киев едва не премаза Джамала при завръщането й в родината
Тазгодишната победителка на "Евровизия" Джамала е признала, че песента й "1944", която провокира скандал, има скрит смисъл. Това е станало в телефонен...
Това е началото на един нов път – пътят на музикантите от България извън България. С тези думи стъпи на родна земя Поли Генова, която успя да завоюва...