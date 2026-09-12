Всичко за Джаксън Менди

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Последни новини Спорт
Менди до часове в ЦСКА

Менди до часове в ЦСКА

Блудният син Джаксън Менди ще се завърне в ЦСКА до часове, научи "Стандарт". Днес той скъса договора с "Литекс" по взаимно съгласие. Според наш източн...

24 февруари | 18:45
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ЦСКА тръгна към разпад

ЦСКА тръгна към разпад

Стойчо изгони Бадема, Менди избяга и накрая платиха Стачката в ЦСКА приключи, но започна разпадът. В понеделник лагера в Боровец напуснаха двама от л...

16 юни | 18:05
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Менди взриви ЦСКА

Менди взриви ЦСКА

Нов взрив с марка "Джакън Менди" разтресе ЦСКА. Мениджърът на бранителя разкри в Полша, че клиентът му се предлага без пари, тъй като чака 3 заплати....

13 януари | 19:09
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