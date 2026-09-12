Менди до часове в ЦСКА
Блудният син Джаксън Менди ще се завърне в ЦСКА до часове, научи "Стандарт". Днес той скъса договора с "Литекс" по взаимно съгласие. Според наш източн...
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Блудният син Джаксън Менди ще се завърне в ЦСКА до часове, научи "Стандарт". Днес той скъса договора с "Литекс" по взаимно съгласие. Според наш източн...
София. Фен клуб „Сектор Г" призова привържениците на ЦСКА да не отправят обиди на расистка основа към бившите футболисти на „армейците" Омар Косоко и...
Мисиджан подписа с 10 500 лева, пазарлъци с Бадема Стачката в Боровец е лишила ЦСКА от два солидни спонсорски договора, научи "Стандарт". За единия с...
Драгалевци. Скочиха да бият Менди и Косоко в контролата на"Литекс" с македонския "Хоризонт" (Турново), спечелен от "оранжевите" с 3:0. Срещата, играна...
Феновете на нож срещу Стойчо заради любимец на Ицо Джаксън Менди отива на съд във ФИФА, а Емил Гъргоров подписва в Турция при уникални условия. Нови...
Стойчо изгони Бадема, Менди избяга и накрая платиха Стачката в ЦСКА приключи, но започна разпадът. В понеделник лагера в Боровец напуснаха двама от л...
Джаксън Менди също пращан в Полша
София. Ръководството на ЦСКА опроверга информациите, че Джаксън Менди не е получавал заплатите си през последните месеци, заради което може да напусне...
Нов взрив с марка "Джакън Менди" разтресе ЦСКА. Мениджърът на бранителя разкри в Полша, че клиентът му се предлага без пари, тъй като чака 3 заплати....
Менди се нацупи заради атаката по Мама