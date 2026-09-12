Академия Левски спира тренировки
От утре талантите на "сините" временно няма да се подготвят
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От утре талантите на "сините" временно няма да се подготвят
Започва работа като треньор в детско-юношеската школа на клуба
Шефовете на ЦСКА - София се обърнаха чрез официалния сайт на клуба към юношите, които започнаха подготовка с тима на Адалберт Зафиров. "Червените" пок...
Четирима треньори от ДЮШ на ЦСКА бяха уволнени от Пламен Марков - Иван Атанасов, Христо Марашлиев, Роман Костадинов и Георги Иванов. Столът шефа на шк...
От следващата година Министерството на младежта и спорта ще отделя средства за детско-юношеските футболни школи. Това обяви министър Красен Кралев в и...
Ръководството на ПФК "Левски" и директорът на ДЮШ на клуба Даниел Боримиров изразяват своята благодарност и признателност към дарителите в кампанията...
София. Днес при огромен медиен интерес директорът на ДЮШ на ПФК "Левски" Даниел Боримиров даде пресконференция, на която представи концепцията си за р...
София. Директорът на Детско-юношеската школа (ДЮШ) в "Левски" Даниел Боримиров разкри кои ще бъдат треньорите в академията на стадион "Георги Аспарухо...
София. Станаха ясни треньорските назначения в детско-юношеската школа (ДЮШ) на Левски. На официалната страница на "сините" бе представен списък на спе...