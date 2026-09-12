Паж и иконом с дял от наследството на Филип
Принцът е оставил щедра сума на хората, които се грижеха за него
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Принцът е оставил щедра сума на хората, които се грижеха за него
Властта трябва да осигури възможност на всеки български гражданин да се ваксинира
Тези обвинения бяха отправени от говорителя на опозиционната партия ВМРО-ДПМНЕ
"Газпром" продава 50-процентния си дял в регистрираната у нас съвместна газова компания "Овергаз Инк." Това съобщи руската агенция "Интерфакс", като с...
Държавният дял от Пловдивския панаир може да бъде продаден на търг с явно наддаване в края на юни. Тогава нов купувач ще търсят 49,63% от дружеството....
Купувач е "Адванс Пропъртис" ООД, дружество, контролирано от семейство Домусчиеви
Вашингтон. Американският милиардер Бил Гейтс плати 113,54 млн. евро за 6% от Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), съобщиха медиите на Иберийск...