Извънредно! Хванаха двойния убиец от "Соло"
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Къде се е случило това
Психиатри лекуват двойния убиец Драгия Радневски от бургаския квартал "Долно Езерово" в шоковата зала на бургаската болница, съобщи местният сайт Флаг...
Приключи делото срещу Мерт Мехмед на първа инстанция. Съдът му наложи наказание „лишаване от свобода" за общо 30 години при първоначален строг режим,...