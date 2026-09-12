Кристиан на дрога 2 г. преди катастрофата с Милен
Съдът го остави в ареста
Следете всички новини, анализи и коментари за Две Години. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Съдът го остави в ареста
Разполагаме над 2 млн. тона царевица и над 1,7 млн. тона пшеница
Заради изграждането на третия метродиаметър в столицата, от 4:30 ч. на 9.03.2016 г. до полунощ на 31.03.2018 г. се забранява влизането на пътни превоз...
Виена. Приключи процесът срещу австрийския лобист Петър Хохегер. Той е осъден на две години и половина затвор, съобщавa австрийският вестник Die Press...