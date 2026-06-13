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Показваме гравюри в Думата

Българска изложба за Руско-турската освободителна война гостува в Държавната Дума в Москва. Тя бе открита лично от председателя на руския парламент С...

29 февруари | 9:40
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