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Българска изложба за Руско-турската освободителна война гостува в Държавната Дума в Москва. Тя бе открита лично от председателя на руския парламент С...
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Българска изложба за Руско-турската освободителна война гостува в Държавната Дума в Москва. Тя бе открита лично от председателя на руския парламент С...
Руснаците смениха уискито с водка "Путинка" и сьомгата с пъстърва След блокадата на Ленинград нищо не може да ни уплаши, шегуват се московчани Русна...