Рон Мос пристигна в България
Той изигра Рич Форестър в сагата "Дързост и красота"
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Той изигра Рич Форестър в сагата "Дързост и красота"
Джон Маккук и Катрин Кели Ланг снимат от 34 години и са с най-висок хонорар
Култовата драма продължава до 2022-а
Освен роля в сериала, тя често го и режисира
През последните дни фалшива и стряскаща новина обиколи онлайн медиите. Тя гласеше че, че убиват героя Рич Форестър в "Дързост и красота". Вестта всъщн...
Превърналият се в култов сериал дори и у нас "Дързост и красота" триумфира на телевизионните награди "Еми", които бяха раздадени в Бевърли хилс в Лос...