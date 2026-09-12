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Рич Форестър не умира

Рич Форестър не умира

През последните дни фалшива и стряскаща новина обиколи онлайн медиите. Тя гласеше че, че убиват героя Рич Форестър в "Дързост и красота". Вестта всъщн...

14 март | 4:30
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