Държавни предприятия внасят още 88 млн. лв. в бюджета
София. Министерският съвет прие постановление за внасяне на допълнителни средства в централния бюджет за 2013 г. от държавните предприятия и еднолични...
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София. Министерският съвет прие постановление за внасяне на допълнителни средства в централния бюджет за 2013 г. от държавните предприятия и еднолични...
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