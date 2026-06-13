Телевизионните журналисти доминират на Държавното медийно първенство
Представители на повече от 40 медии се включиха в тазгодишното издание на СИБАНК Държавното първенство по тенис за журналисти „СИБАНК" в СК „ДЕМА". Ра...
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Представители на повече от 40 медии се включиха в тазгодишното издание на СИБАНК Държавното първенство по тенис за журналисти „СИБАНК" в СК „ДЕМА". Ра...