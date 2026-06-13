Всичко за Държавната Комисия За Стоковите Борси И Тържищата

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Зеленчуците поевтиняват

Зеленчуците поевтиняват

Зеленчуците поевтиняват. Това показват данните на Държавната комисия по стокови борси и тържища. Цената на вносните домати се понижава тази седмица с...

24 май | 19:05
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