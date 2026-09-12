Самолет с мигранти пристига у нас от Австрия
Самолет с мигранти ще пристигне у нас от Австрия. Това съобщиха от Държавната агенция за бежанците пред Нова тв. Групата от 14 души идват у нас съгла...
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Самолет с мигранти ще пристигне у нас от Австрия. Това съобщиха от Държавната агенция за бежанците пред Нова тв. Групата от 14 души идват у нас съгла...
Над 5 тона малотраен колбас, закупен за нуждите на Държавна агенция за бежанците, ще бъде унищожен в екарисаж. Това съобщи Нова тв. И уточни, че поку...
Парите за тях идват от Европейския бежански фонд
София. "Държавната агенция за бежанците действа по организиране с цел да се издават по 60 статута на бежанци на ден", съобщи председателят на Държавна...