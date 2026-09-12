Разузнаването ни излиза от сянката. Новата цел - млади кадри
ДАР признава, че прекалената затвореност я е направила почти невидима за потенциални кандидати
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ДАР признава, че прекалената затвореност я е направила почти невидима за потенциални кандидати
Гражданският съвет към ПП АБВ предлага създаването на държавна агенция, която да отговаря за превенция срещу бедствия и да е на пряко подчинение на ми...
Нова държавна агенция, пряко подчинена на Министерски съвет, поема електронното управление. Това предвиждат законови промени, предложени от Министерст...
София. "Правителството освободи Мартин Иванов като председател на Държавната агенция „Архиви" и определи за неин ръководител Иван Комитски". Това съо...