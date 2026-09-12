Още проверяват фонд "Земеделие"
Проверката на ДАНС и прокуратурата на проекти на Програмата за развитие на селските райони продължава. Това съобщи изпълнителният директор на Държавен...
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Проверката на ДАНС и прокуратурата на проекти на Програмата за развитие на селските райони продължава. Това съобщи изпълнителният директор на Държавен...
Готви се наредба срещу облагодетелстването с пари от ЕС, казва Живко Живков Живко Живков е заместник изпълнителен директор на Държавен фонд "Земедели...
Директорът и заместничката му отричат, че живеят като семейство