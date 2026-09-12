Дървосекачи зад волана
Има една особена порода български шофьори - недосегаемите дървосекачи. Те сядат зад волана (или се домогват до него чрез лазене, набиране и разни дру...
Следете всички новини, анализи и коментари за Дървосекачи. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Има една особена порода български шофьори - недосегаемите дървосекачи. Те сядат зад волана (или се домогват до него чрез лазене, набиране и разни дру...
Около 50 дървосекачи се събраха на протест на прохода Хаинбоаз. Протестиращите носят плакати с надписи: "Искаме работа, искаме хляб", "Не на дървената...
Разлог. Дървосекачи от Пиринския край ще се състезават в Разлог, за да покажат кой е най-добрият сред тях. Предстоящото състезание „Разложки меч" ще...
Разлог. Атрактивно състезание за дървосекачи се проведе в Разлог, а в надпреварата се включиха 13 мъжаги Разлог, Банско, Добринище, Шумен, Сандански и...