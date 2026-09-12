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Част от София остава без ток

Част от София остава без ток

София. Някои части от столицата ще останат за кратко без ток от днес, информираха от ЧЕЗ. Причината са ремонтни дейности. Засегнати ще са части от кв...

15 юли | 9:36
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