Екшън в София! Полиция сгащи сериен грабител
Мъж на 33 години е арестуван от полицаи от СДВР след опит за въоръжен грабеж
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Мъж на 33 години е арестуван от полицаи от СДВР след опит за въоръжен грабеж
Ставаме хъб на Балканите, коментира проф. Тасев
Там има реституирана частна собственост, която е отредена за озеленяване, но десета година не тръгва процедура по отчуждаване
В тазгодишният ритуал по изваждането на Светия кръст от водите на езерото в жк. „Дружба“ са участвали 51 мъже, като най-възрастният от тях е на 77 год...
София. Някои части от столицата ще останат за кратко без ток от днес, информираха от ЧЕЗ. Причината са ремонтни дейности. Засегнати ще са части от кв...