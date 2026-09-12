Борисов иска повече власт от Бога
Всяко нещо се случва така, както Бог го е пожелал, на едни дава здраве, на други – късмет, а на нас да ни даде повече власт, за да правим повече добр...
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Всяко нещо се случва така, както Бог го е пожелал, на едни дава здраве, на други – късмет, а на нас да ни даде повече власт, за да правим повече добр...
Премиерът Бойко Борисов посети новопостроения храм "Свето Вознесение Господне" в с. Друган, Радомир. "Началото на строежа на църквата „Свето Вознесен...
Друган. Заместник-председателят на ПП ГЕРБ Цветан Цветанов посети село Друган, Община Радомир, за да провери докъде са стигнали ремонтните дейности по...