Dream Theater Tribute за втори път в Sofia Live Club
Трибютът към Dream Theater, който впечатли и най-критично настроените фенове на щатските прогресив титани, ще бъде допълнен и повторен отново тази съб...
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Трибютът към Dream Theater, който впечатли и най-критично настроените фенове на щатските прогресив титани, ще бъде допълнен и повторен отново тази съб...