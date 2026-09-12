Изоставени куфари блокираха движението на площад „Македония”
Два изоставени куфара блокираха движението на площад „Македония" в София. Към мястото пътуват екипи на ДОТИ, които да ги обезвредят, съобщи bTV. На к...
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Два изоставени куфара блокираха движението на площад „Македония" в София. Към мястото пътуват екипи на ДОТИ, които да ги обезвредят, съобщи bTV. На к...
Изоставен куфар край храма „Свети Георги" в центъра на София вдигна на крак полицията, съобщава bTV. Пътната чанта е забелязана близо до църквата окол...
София. Забравен багаж вдигна на крак охраната и временно причини затварянето на метростанция "Европейски съюз" в столицата. Малко след 14.30 ч. във вс...