ДКСИ потвърди! Рашков няма достъп до информация
Скандалът расте
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Скандалът расте
Благоевград. Община Банско получи поредно признание. По случай Международния ден на правото да знам на 28 септември Фондация „Достъп до информация" вр...
София. Държавната агенция „Национална сигурност" (ДАНС) е отказала да предостави на Български хелзинкски комитет (БХК) достъп до информация за специал...