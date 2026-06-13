ОББ и Mastercard дават старт на ново сътрудничество в сферата на устойчивостта
„Водим“ е дългосрочна програма за чиста вода от извора до чешмата. Дава достъп до питейна вода на разнообразни групи във време, когато той става все п...
Следете всички новини, анализи и коментари за достъп до вода. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
„Водим“ е дългосрочна програма за чиста вода от извора до чешмата. Дава достъп до питейна вода на разнообразни групи във време, когато той става все п...