ДОСТ подкрепи Цачева за президент
ДОСТ заяви подкрепата си за кандидатурата на Цецка Цачева за президент. Това заяви председателят на ДОСТ Лютви Местан, цитиран от bTV. По думите му т...
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ДОСТ заяви подкрепата си за кандидатурата на Цецка Цачева за президент. Това заяви председателят на ДОСТ Лютви Местан, цитиран от bTV. По думите му т...
ДОСТ ще се регистрира за участие в предстоящите президентски избори. Това означава, че може да издигне и самостоятелна кандидат- президентска двойка,...
Върховният касационен съд регистрира партия ДОСТ. Това съобщава Нова ТВ. От Върховната касационна прокуратура поискаха проверка на част от учредител...
Българската Конституция съдържа текст, който забранява партиите на етническа и религиозна основа, но нито Конституцията, нито Законът за политическите...
Михаил Екимджиев,адвокат по правата на човека и председател на Асоциацията по европейска интеграция и права на човека Решението на Софийски градски с...
Името и учредителите показват, че ще действа на етническа основа, мотивира се Лилия Илиевай Партията на Лютви Местан ДОСТ остава извън закона. Съдия...
Съдът отказа регистрация на ДОСТ. "Решението на СГС е лоша новина не за Демократи за отговорност, свобода и толерантност (ДОСТ), а за България, за дем...
Лютви Местан присъства на първата учредителна областна конференция на ДОСТ в Пиринския край, която се проведе в Благоевград. Той призова Костадин Паск...
ДПС е готово за избори. И всички онези, които разчитат и имат, най-меко да кажа, въжделение за слабо ДПС, такова нещо няма да се получи. Това заяви в...
С молитва и курбан бяха почетени жертвите на Възродителния процес във варненското село Медовец. Ръководството на ДПС, депутати, членове на Европарламе...
Майските събития да влезнат в официалния календар на демократична България. Тази позиция застъпи в ефира на Нова телевизия лидерът на партия ДОСТ Лютв...
За първи път привържениците на ДПС и ДОСТ се изправиха едни срещу други. Превъзходството на ДПС бе видимо. Това стана в центъра на Джебел по време на...
Не мисля, че оттеглянето на покрепата на патриотите ще е края на кабинета "Борисов 2". Това заяви лидерът на ДОСТ Лютви Местан. Според него силата на...
Честването край текето на мюсюлманския светец Юнуз баба е в памет на жертвите на тоталитаризма Събор в памет на жертвите на тоталитаризма бе организ...
Кабинетът "Борисов 1" беше свален от спонтанните масови протести на българските граждани през февруари 2013 г. Това се казва в официална позиция на Се...
След като през вчерашния ден председателят на ПП ДОСТ Лютви Местан и неговите заместници Шабанали Дурмуш, Хюсеин Хафъзов и Айдоан Али посетиха кирковс...
Директорът на Националния исторически музей Божидар Димитров ядоса Лютви Местан с прогноза, че новоучредената му партия ДОСТ няма да влезе в Народното...
ДОСТ ще има активна позиция на президентските избори, независимо под каква форма ще участваме - дали с партийна кандидат-президентска двойка или ще по...
Делото за регистрация на партията на Лютви Местан - ДОСТ, беше разпределено. Това стана публично, като пред медиите системата за случайно разпределени...
Демократи за отговорност, свобода и толерантност (ДОСТ) внесоха в Софийския градски съд заявление за регистрация. Хората на Лютви Местан са представил...