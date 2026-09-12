Допълнителен транспорт за Задушница в София
Допълнително транспортно обслужване ще бъде осигурено във връзка с Архангелова задушница. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община (СО). Разкр...
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Допълнително транспортно обслужване ще бъде осигурено във връзка с Архангелова задушница. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община (СО). Разкр...
София. Във връзка с осигуряване нормален превоз на гражданите за възпоменанието „Задушница" Столична община възложи на Центърът за градска мобилност д...
София. Във връзка с възпоменанието „Задушница" на 7 юни и придвижването на гражданите се осигурява допълнителен градски транспорт. Това съобщиха от пр...