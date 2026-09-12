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Съдят Донев за укрити данъци

Съдят Донев за укрити данъци

Обвинението срещу Огнян Донев е точно и ясно и Софийският градски съд трябва да започне разглеждането по същество на делото срещу него. Това е разпоре...

15 декември | 18:00
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