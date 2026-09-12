Момче от дом за сираци изпраща помощи за възрастни
17-годишният Кирил Балдев е от Центъра за настаняване в село Звъничево, ученик е в математическата гимназия в Пазарджик
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17-годишният Кирил Балдев е от Центъра за настаняване в село Звъничево, ученик е в математическата гимназия в Пазарджик
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