Терзийски: Българите подозират зло зад всяко добро
Писателят Калин Терзийски е дипломиран психиатър. Като такъв работи четири години в психиатричната болница "Свети Иван Рилски" в Курило. Потърсихме го...
Следете всички новини, анализи и коментари за Дом За Деца. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Писателят Калин Терзийски е дипломиран психиатър. Като такъв работи четири години в психиатричната болница "Свети Иван Рилски" в Курило. Потърсихме го...
Русе. В Дома за медикосоциални грижи за деца в русенския квартал „Дружба" е възникнал пожар. Причината е автобус, който е избухнал в пламъци тази нощ,...
София. С актове на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане (АСП) ще преустановят дейността си още две специализирани институции за...
Ямбол. Районната прокуратура в Ямбол разследва случая с насилието над деца в интерната в Стралджа, съобщиха от пресцентъра на главната прокуратура. До...
Кърджали. Три деца в община Кърджали намериха свой нов дом. „В начален етап сме, очакваме от приемните родители да се справят добре със задълженията....
В рамките на една година ще бъдат отворени 13 къщи от семеен тип
Брезово. За Международния ден на детето Център за настаняване от семеен тип „Дом за нашите деца" – гр. Брезово осъществи мечтата на своите възпитаници...