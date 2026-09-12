Социалните мрежи полудяха по извор с горяща вода
Eдин необичаен извор в района на Долни чифлик
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Eдин необичаен извор в района на Долни чифлик
Първоначалните констатации сочат датиране с голяма давност на костните човешки останки
Перспективите за развитие на земеделието и пчеларството бяха сред темите, които евродепутатите от ГЕРБ/ЕНП Мария Габриел и Емил Радев обсъдиха с жител...
Нова възрожденска чаршия израства край Долни чифлик. Етногрфският туристически комплекс се строи в местността Гагата на около 600 м от с. Кривини по...
Ваяци от цялата страна и техните потомци от чужбина се събират на традиционния народен събор в местността Гермето край с. Голица. Това ще стане, какт...
Делегация от чешкия град Високе Мито, водена от кмета Франтишек Жираски, пристига в петък, 19 юни в град Долни чифлик, съобщават от пресслужбата на об...
Обличат ги и със спортни екипи Децата с увреждания, които вече живеят в новия Център за настаняване от семеен тип в Долни чифлик, ще имат и спортни е...
Варна. Хиляди декари земеделски земи и десетки улици и шосета са пострадали от прилива на Камчия в началото на месеца и поройните дъждове. Това става...
Долни чифлик. Бедствено положение е обявено в Община Долни чифлик. Мярката е заради очакваната приливна вълна при река Камчия, съобщиха то пресцентъра...
Варна. "Ние, социалистите, отиваме на избори да докажем, че българските граждани искат лява политика. Българските граждани имат ясен спомен от управле...
С близо 1 млн. лева укротиха реката и почистиха деретата